رفع مياه الصرف الصحي المتراكمة بقرية الحجاز بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والخاصة بتراكم مياه الصرف الصحي بشارع عبد الرحيم التابع لقرية الحجاز، مما أدى لغلق الطريق، وتسرب المياه لداخل المنازل.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لقرية الحجاز، بتسليك الخط الرئيسي للصرف الصحي بشارع عبد الرحيم، إلى جانب رفع وكسح تجمعات المياه المتراكمة نتيجة طفح المجاري، وتم إعادة فتح الطريق لعبور السيارات والمارة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.