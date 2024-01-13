اختتام فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغير الماليين بصحة سوهاج

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغير الماليين والتي افتتح فعالياتها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في الخامس من الشهر الجاري تحت شعار" واجبك تعرف"، والتي تم عقد فعالياتها في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر وشارك بحضور تلك الفعاليات الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، ولفيف من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات.

وتناولت الفعاليات الإهتمام بتنمية قدرات العاملين بالقطاع الصحي وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أشار "ابو هاشم" إلى أن وزير الصحة أكد على ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بهدف خلق كوادر إدارية رائدة وقادرة على إتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ سياسات الوزارة وخطتها بكفاءة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وأضاف وكيل صحة سوهاج، أن وزير الصحة شدد على ضرورة تنمية موارد المستشفيات وتنويع مصادر الدخل العام بها مؤكداً ان وزارة الصحة والسكان تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم الموارد الذاتية للمنشأت الصحية التابعة لها ، موضحاً ان معالي الوزير وجه بضرورة إعداد برامج تدريبية للإدارة المالية لغير الماليين متضمنة العديد من المهارات العامه للعاملين بالقطاع الصحي مثل ( إدارة الأزمات ، مهارات التواصل ،مهارات التفاوض، مهارات القياده العامة ) وإضافة برامج أخرى حسب المتطلبات المستحدثة لتطوير المنظومة الصحية وتنميه مهارات وقدرات العاملين بها وذلك ضمن خطة قيادة منشأه صحية واعية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المقصود معاون معالي الوزير لشئون الأمانة العامة،والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب، والبحوث بوزارة الصحة والدكتورة سحر فرج مدير عام اكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.