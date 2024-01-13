احتجاز وزير كيني سابق في أوغندا بتهمة التهريب

تحتجز السلطات الأوغندية حاليا ستيفن تاروس، مساعد وزير الأمن الداخلي الكيني السابق، بتهمة تهريب ؤإلى البلاد باستخدام وثائق مزورة.

ومثل تاروس، الذي اعتقل الأسبوع الماضي، أمام محكمة مكافحة الفساد الأوغندية، لمواجهة اتهامات بتزوير وثائق التصدير، كما ذكرت هيئة الإيرادات الأوغندية.

كشفت URA أن استخدام وثائق تجارية مزورة أدى إلى خسائر مالية كبيرة للحكومة الأوغندية.

وتتعلق التهم الموجهة إلى السيد تاروس على وجه التحديد بتزوير وثائق تصدير تتعلق ب 13 كيلوغراما من الذهب بقيمة 30000 دولار (24000 جنيه إسترليني).

وتشتبه هيئة الإذاعة والتلفزيون في أن الذهب كان مخصصا لدبي كجزء من عملية تهريب غير مشروعة.

وفي انتظار إجراء مزيد من التحقيقات في الحادث، تم حبس السيد تاروس في سجن لوزيرا حتى 18 كانون الثاني/يناير. وحتى الآن، لم يصدر أي بيانات بشأن هذه المزاعم.

كما شغل الرجل البالغ من العمر 57 عاما، والذي شغل سابقا منصب مساعد وزير في عهد الرئيس الراحل مواي كيباكي، وكذلك المفوض السامي الكيني لدى أستراليا من عام 2009 إلى عام 2012، منصب عضو البرلمان بين عامي 2003 و 2007.

وقد لفتت القضية الانتباه بسبب الطبيعة البارزة للخلفية السياسية تاروس وخطورة التهم التي يواجهها فيما يتعلق بعملية تهريب الذهب المزعومة.



