حكم رادع بحق عصابة سرقة الدراجات في الساحل

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكما بالحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك" في الساحل.

ورد إخطار يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما.