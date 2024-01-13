2024.. عام الاستثمار بالمطارات المصرية

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الطيران إجراءات مشروع استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار شرم الشيخ

شهدت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة فى مجال التنمية الشاملة على كل الأصعدة لا سيما خلال الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الحالى، وتسعى وزارة الطيران المدنى فى ضوء استراتيجية واضحة ترتكز على محاور أساسية عدة يأتى على رأسها: أعمال التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية؛ والاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب بما يتناسب مع جهود الحكومة المصرية لمضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة، ومواكبة النقلة النوعية فى مجال التحول الرقمى؛ بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى دعم مساعى التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة «شرم الشيخ»، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، واللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والمهندس خالد سعد الله، استشارى المشروع، وكذا مسئولى وزارة الطيران المدني.

رئيس مجلس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التى تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدنى وفقاً لتوجهات الدولة المصرية فى هذا الإطار بشأن زيادة الاستثمارات فى ذلك القطاع الحيوى واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدنى، بما يسهم فى توفير بيئة اقتصادية جاذبة لضخ استثمارات به.

وقال وزير الطيران المدنى: يتم التنسيق مع الجهات المختصة، ولا سيما الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بقطاع الطيران المدنى، وذلك وفقاً للخطط والاستراتيجيات الموضوعة، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع.

الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى

وخلال الاجتماع، تحدث الوزير عن مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة ترفيهية، مشيراً فى هذا الصدد إلى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات، مؤكداً أنه تم عمل دراسة سوقية للمنطقة بالتنسيق مع المستثمرين فى مجال السياحة بالمنطقة لتحديد أنسب السبل لاستغلال قطعة الأرض.

ولفت الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، إلى أن إجمالى مساحة المنطقة الاستثمارية المقترحة تُقدر بـ 4.18 مليون م2 يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على ثلاث مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق ونادٍ رياضى، أو إقامة مدينة ترفيهية.

كما تطرق الوزير إلى الدراسة الفنية والمالية التى تم إعدادها فى هذا الشأن، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، والعوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أنه جارٍ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، دراسة مشاركة القطاع الخاص فى هذا المشروع، عن طريق الطرح المحلى والدولى، بهدف ضخ استثمارات جديدة، كأحد البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع.