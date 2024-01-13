تحديد موعد محاكمة طبيب تجميل بتهمة التعدي على شقيقة زوجته

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارا بتحديد جلسة 22 يناير، أولى جلسات محاكمة دكتور تجميل لاتهامه بالتعدى على شقيقة زوجته بأكتوبر.

تعود تفاصيل الواقعة ليوم 2023/8/31، بتلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغا تقدمت به السيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للتعدى على يد زوج ابنتها الكبرى، "م. س. م" (مشكو فى حقه)، وذلك لقيامه بالتعدى على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وآخرها بمنطقة الحصري.

كما قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام.