ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام الريال في الكلاسيكو

يبحث تشافي هيرنانديز عن رد اعتباره خلال مواجهته أمام ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي يستضيفه ملعب "أول بارك"، بالمملكة العربية السعودية.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على أوساسونا في بهدفين نظيفين في نصف نهائي البطولة.

في المقابل، فاز ريال مدريد على نظيره أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن .

خط الدفاع : أليكس بالدي، أندرياس كريستنسن، أراوخو، جواو كانسيلو. الوسط : جافي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم : لامين يامال، فيران توريس، جواو فليكس

ريال مدريد وبرشلونة.. الموعد والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق السوبر الإسباني بين ريال مدريد أمام برشلونة صافرته في الـ 9 من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أول بارك" معقل النصر السعودي بالمملكة العربية.

فيما ستُذاع موقعة ريال مدريد وبرشلونة عبر “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات.