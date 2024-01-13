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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا..تشكيل كوت ديفوار وغينيا بيساو في المباراة الافتتاحية

كوت ديفوار
كوت ديفوار

كشف جان لويس جاسكيه، مدرب منتخب كوت ديفوار تشكيل الأفيال الإيفوارية لمباراة غينيا بيساو والتي من المقرر لها في ساعة العاشرة في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

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ويقود بوجا وبامبا وكراسو ثلاثي كوت ديفوار، هجوم الأفيال في المباراة أمام غينيا بيساو، في الجولة الأفتتاحية من البطولة الأفريقية في نسختها الـ34.


تشكيل كوت ديفوار لمباراة غينيا بيساو:


في حراسة المرمى: يحيى فوفانا
في الدفاع: ويلفرد سينجو، عثمان دياموند، إيفان نديكا، كونان
في الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سانجاري، سيكو فوفانا
في الهجوم: جيرمي بوجا، فيليبي كراسو، جوناثان بامبا.

 

تشكيل غينيا بيساو:

في حراسة المرمى: دوكو
في الدفاع: فالي كاندي، مارسيلو دالو، سانجانتي، جيفيرسون إنكادا
في الوسط: ألفا سيميدو، جانيو بيكيل، موريتو كاساما
في الهجوم:كارلوس ماني، ماما بالدي، مارو رودريجيز

يسعى منتخب كوت ديفوار للظرف بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه منذ عام 2015، في البطولة التي يستضيفها على أراضيه للمرة الأولى بعد مرور 39 عاما.
 

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