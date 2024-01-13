كأس الأمم الأفريقية 2024 في سطور

ستنطلق مساء اليوم السبت، البطولة القارية في كوت ديفوار “ساحل العاج”، تم تحديد موعد كأس الأمم الأفريقية 2023 في يوليو 2023 هذا العام.

في نقاط كل شيء عن النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية:-