طبيب مصرى يستخدم الذكاء الاصطناعى فى ترميم الوجه

الدكتور محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الحيوية والتصوير الطبى، بجامعة تينيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، عقلية مصرية نبغت فى استخدام الذكاء الاصطناعى لترميم الوجه بعد الحوادث.

كما يقدم فرصا للشباب المصرى من خريجى كليات الهندسة والحاسبات للعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية فى البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعى واقتراح شكل الوجه لمصابى الحوادث والعمليات التكميلية، التى تسبق الطباعة ثلاثية الأبعاد ومن ثم التأهيل النفسى للمريض، مؤكداً أننا نسعى بقوة فى الجمهورية الجديدة لتعزيز الهجرة الآمنة، ضمن خطط الدولة لتوفير فرص العمل للشباب، والاستفادة من عقولنا الماهرة فى ارتياد المجالات التقنية المتخصصة ونقل تلك الخبرات.

استقبلت سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد محفوظ، وأشارت إلى الدور البارز لعلمائنا بالخارج فى نقل الخبرة إلى مصر.

وأشاد محفوظ بما تشهده مصر من تطور كبير فى كل المجالات، مؤكدًا أن لديه الكثير من الجهود البحثية، فى جراحات العظام والجراحات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية، مؤكداً حرصه على نقل خبرته إلى مصر اعترافاً بالجميل، حيث بدأت رحلته فى مصر من معهد البحوث عام 1989، لينطلق بعدها مطلع التسعينيات إلى العديد من الشركات العالمية المتميزة، ومنها إلى جامعة تينيسى العالمية عام 2003.

وأضاف الخبير العالمى أنه عضو بالغرفة التجارية فى ولاية تينيسى ولديه مركز فى الولاية متخصص فى جراحات وترميم وتجميل الوجه، للربط بين الهندسة الطبية وعدد من الجراحات المتقدمة فى مختلف المجالات خاصة جراحات تجميل الوجه بعد الحوادث.

وتابع «محفوظ» أن هناك فريقًا من المهندسين المصريين يعملون ضمن المشروعات الرقمية التى يعمل عليها فى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن خطوات الهجرة الآمنة ودعم العقول المتميزة للانطلاق عالمياً، متابعاً أنه يهتم بتحقيق قواعد ومعايير الجودة الشاملة، وإتاحة الفرصة للمتخصصين المصريين لزيادة خبراتهم والاحتكاك بالأسواق العالمية.

وأشار «محفوظ» إلى أن لديه نحو 150 اختراعاً، ويسعى لإفادة مصر بما يقدمه من خدمات علمية متميزة، بجانب استقدام خبراء عالميين فى مختلف المجالات لنقل خبراتهم إلى مصر، واستفادة الأطقم الفنية فى مصر من الاحتكاك المباشر فى المجالين الطبى والتقنى، وتقديم الخدمات لمختلف دول المنطقة، لتصبح مصر مركزاً متميزاً فى هذه التخصصات الفريدة.