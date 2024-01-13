إصابة 17 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط

أصيب 17 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة- أسيوط الغربي، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة قرب مدخل قريه قصر الباسل بنطاق مركز شرطة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 17شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة جراء الحادث، وتم نقل 12 شخصا من المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، بينما رفض 5 أشخاص الذهاب الى المستشفي وتم عمل الإسعافات الأولية لهم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي. تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

سيدة تضع مولودها فى سيارة الإسعاف

وفى وقت سابق وضعت سيدة بالفيوم طفل أثناء تواجدها فى سيارة الإسعاف. تمكن المسعفون العاملون بمرفق إسعاف الفيوم من إنقاذ السيدة التى داهمتها آلام الولادة وهي في طريق عودتها من القاهرة إلى الفيوم، وتم إتمام ولادتها ووضعت مولودها داخل سيارة الإسعاف، وتم نقل الأم والمولود، إلى مستشفى سنورس المركزي لاستكمال علاج الأم، وتسجيل المولود.

كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى استغاثة من سيدة بأنها في طريق عودتها من القاهرة إلى الفيوم، وداهمتنا آلام الولادة وحالتها لا تسمح بالانتظار، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى المنطقة ما بين البوابتين بطريق الفيوم- القاهرة وتبين أن الأم في المرحلة الأخيرة من الولادة وتم إتمام ولادتها بمساعدة المسعفي بسيارة الإسعاف، وتم قطع الحبل السري والتعامل مع الأم والجنين الذي تبين أنه ذكر، وتم نقلهما إلى مستشفى سنورس المركزي لاستكمال العلاج.