النائب أيمن محسب: الاحتلال يروج أكاذيب للهروب من جرائمه فى غزة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الادعاءات التى روجها الاحتلال الإسرائيلى عن مصر فى محكمة العدل الدولية مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، خصوصا أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصرى، ولم تقم بإغلاقه منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة فى 7 أكتوبر الماضى، لافتا إلى أن الاحتلال يتفنن فى إطلاق الأكاذيب ليبعد عن نفسه تهمة الإبادة الجماعية التى تمارسها ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف «محسب» أن ادعاء الدفاع الإسرائيلى فى لاهاى أن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع، معلومات مغلوطة وينقصها الدقة والتوضيح، لأن هذا الأمر وإن كان قد أتى أيضاً بضغط أمريكى، فإنه يؤكد أن طلب الموافقة يعنى أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ويعنى أنها تتحمل جزءا من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطينى، كما يعنى أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكى ترغب فى عدم استهداف إسرائيل لخط المياه.

وأوضح عضو مجلس النواب أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من ٢ مليون فلسطينى فى قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، ترتكب جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولى، وجرائمها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم، من استهدافها الجوى للمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.

كما أوضح محسب أن المجتمع الدولى شاهد على أكاذيب إسرائيل خاصة أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصرى، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات المصطفة فى مدينة رفح المصرية، فى انتظار دخولها إلى القطاع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حذرت عدة مرات من خطورة عملية العقاب الجماعى والتجويع التى تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح فى اتجاه الحدود المصرية، وعليه سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات، لرغبتها فى فحص كل الشاحنات التى تدخل غزة، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص.