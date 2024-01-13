صيدلة سوهاج تشارك فى المؤتمر السنوي "خطوة على الطريق"بجامعة المنيا

صرح أحمد على رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب كليه الصيدلة بجامعة سوهاج بأن المؤتمر سيقام في تسع جامعات مختلفة ومنها جامعه الزقازيق والدلتا والاهرام الكنديه والمصرية الروسيه، وجامعه المنيا التى سوف تُقيمه فى الفترة ما بين الرابع من فبراير إلى السابع من فبراير المقبل لمده أربعه ايام. وقال إن المشاركة فى تلك المؤتمرات تهدف إلى تشجيع الطلاب على المشاركه الإيجابية وتصقيلهم بالمعلومات والمفاهيم المختلفه فى كل المجالات، وتنميه روح التنافس من خلال تلك المسابقات مما يؤثر على تنميه مواهبهم بشكل فعال.

واضافت أروى محمد مسئولة التعليم الصيدلى بالمكتب، أن المؤتمر سوف يتضمن عدد من المحاضرات العلميه، ومنها الصيدلة المجتمعية، و التسويق الطبى، و التجميل، وتكنولوجيا النانو، والصيدلة فى المستقبل. بالاضافه الى انه سيشمل على ورش عمل عن مهارات التفاوض، والتفكير الناقد، والتحفيز الذاتى والوعى، التسويق الرقمي، ومهارات التواصل.

وأشارت مريم شحاته مسئول التسويق بالمكتب، أن المؤتمر سوف يتضمن مجموعة من المحاضرات والمسابقات المختلفة ومنها، التسويق، التجميل والصيدلة المجتمعيه، داعية الطلاب بالمشاركة فى مثل هذه الفعاليات لما لها من فوائد عديده ، وتنميه مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم نحو مجالات صيدلة المختلفة لخلق جيل من الصيادلة قادراً على مواكبة أساليب التطور الحديثة

والجدير بالذكر يمكنك التسجيل للمشاركة فى المؤتمر من خلال هذا الرابط

https://forms.gle/13HqA7Nq9oM1C6u7A