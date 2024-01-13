سوريا تجدد دعمها الكامل وتمسكها بمبدأ صين واحدة

جددت سوريا، دعمها الكامل وتمسكها بمبدأ صين واحدة، ممثلة بالحكومة الصينية، ودعم جهودها لصون سيادة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء السورية سانا عن إدانتها لمحاولات التدخل الخارجية في الشؤون الداخلية للصين، وكل الاستفزازات والتصرفات التي من شأنها توتر الأوضاع في منطقة شرق آسيا وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين.

وأشارت الوزارة إلى أن سوريا تعتبر أن جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.