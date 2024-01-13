تقديم أوراق 14 مرشحا لانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم

أعلن المهندس مصطفى مؤمن، رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالفيوم "التجديد النصفى" بقرار مجلس الإدارة، انه تم فتح باب الترشح يوم الإثنين الماضى 8 يناير 2024.

وأضاف رئيس اللجنة أنه سوف يتم إستمرار تلقى الطلبات حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري على أن تجرى عملية الانتخابات يوم 23 فبراير المقبل.

وقال المهندس مصطفى مؤمن، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية، أن الانتخابات تجرى على مقاعد مجلس النقابة الفرعية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، وتشمل الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، مشيرا إلى أن طلبات الترشح شهدت تقدم عدد 10 مرشحين على مقعد مدنى، ومرشح واحد على مقعد العمارة، وعلى مقعد كهربا مرشحان، ومرشح واحد على مقعد ميكانيكا.

وأوضح "مؤمن" أنه سوف يتم فتح باب تلقى التنازلات والطعون، يومى الأحد والإثنين الموافقين 28-29 يناير الجاري، ويجوز تقدم المهندس بنفسه للترشح، كما يجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقارى.

عدم تعاطي المخدرات شرط التقدم لانتخابات نقابة المهندسين بالفيوم

وأضاف رئيس اللجنة أن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة، تتضمن أن يكون المرشح مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية، موجهة إلى نقابة المهندسين، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المرشح للمخدرات من خلال تحليل يتم اجراؤه بأحد المستشفيات الحكومية أو المستشفيات العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين. واكد رئيس لجنة الانتخابات أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة ستتم بشفافية مطلقة، ونزاهة تامة وحيادية كاملة، مؤكدًا على ضرورة انتظام سير عملية الإجراءات الإدارية، وتذليل كافة العقبات أمام المهندسين الراغبين في الترشح للتيسير عليهم خلال التقدم بأوراق ترشحهم لانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم والتى يتم اجراؤها يوم الجمعة الموافق 23 فبراير المقبل.