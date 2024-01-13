رفع شجرة نخيل بعد سقوطها جراء شدة الرياح بالإسماعيلية

تلقت الوحدة المحلية لقرية نفيشة اليوم السبت، بلاغًا بسقوط شجرة نخيل على أسلاك كهرباء الضغط العالي، داخل منطقة للزراعات بكوبري الرشاح منطقة الخشاينة.

وعلى الفور، تم إزالة ورفع شجرة النخيل بارتفاع حوالي ٢٢ متر من أعلى الأسلاك، والتي سقطت جراء هبوب الرياح، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لقرية نفيشة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وكافة القطاعات؛ تحسبًا لوقوع أي حوادث أو أزمات من جراء الطقس السيئ.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بمتابعة أي شكاوى طارئة وخاصة مع مرور البلاد بموجة من الطقس السيئ.