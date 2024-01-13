تدريب على الوقاية من الأمراض المعدية فى المنشأت التعليمية بالفيوم

نفذت إدارة الامراض المعدية بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة مروه احمد فؤاد، تدريبا على الامراض المعدية داخل المنشات التعليمية وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم و تحت اشراف الدكتور محمد عبد التواب - مدير الشئون الوقائية بالمديرية.

وحضر التدريب 40 من مديري الوقائي ومسئولي الترصد ومراقبى ترصد الاوبئة بالادارات الصحية والمديرية , وتناول التدريب دور فريق الترصد والامراض المعدية بالوقائي بالمديرية والادارات في حال حدوث اي تفشيات وبائية طارئة ,وتعميم خطة مكافحة الامراض المعدية داخل المنشات التعليمية بجميع المدارس والادارات التعليمية والابلاغ الفوري عن اي حدث صحي طارئ داخل المنشاة التعليمية.

وقام بالتدريب الدكتورة منى احمد - من فريق مكافحة الاوبئة بالادارة العامة لمكافحة الامراض المعدية بوزارة الصحة والسكان ومحمد شعبان - كبير مراقبي الامراض المعدية بالاداره العامة لمكافحة الامراض المعدية بالوزارة ,ة تم التدريب بقاعه الدكتوره داليا رشدي بمدرسة التمريض على مدار يوم واحد.

مكافحة الامراض الفيروسية

ومن جهه اخرى نفذت ادارة الفيروسات بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور طارق زيدان- مدير الادارة تدريبا لمدة اربعة ايام بقاعة الدكتورمحسن فتيح بالمديرية على اعمال مكافحه الفيروسات الكبديه وذلك برعاية الدكتور سامح العشماوي -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتور محمد عبد التواب - مدير الشئون الوقائية.

ناقش التدريب تطعيم الفريق الطبي وكذلك تطعيم طلاب الامتياز بمدارس ومعاهد وكليات التمريض وتحديث الكشوف والبيانات .وحضر التدريب 20 من مسؤولي ومراقبي الفيروسات بالادارات والمستشفيات التابعه لمديرية الصحة.

قام بالتدريب الدكتور مصطفى حامد صيدلي بالاداره العامه للفيروسات الكبديه بوزاره الصحه والسكان ووليد احمد عبد الصمد - مراقب صحي بالادارة العامة للفيروسات الكبديه بالوزارة.

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