باحث: تصريحات إسرائيلية وضعت نتنياهو في مأزق (شاهد)

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق نتيجة تصريحات إسرائيلية التي خرج بها أحد المسئولين خلال الساعات الأخيرة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق

وأوضح أن نتنياهو في مأزق كبير نتيجة جانب خسائر فادحة تشعل شوارع تل أبيب، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وأشار إلى أنه تم تسريب تصريحات لوزيرة إسرائيلية حالية تسخر فيها من وزير الدفاع، موضحًا أن هناك انقاسم كبير بين معسكر مؤيد لوجود نتنياهو وآخر يرفضه، والإهانات تتكر داخل حكومة الحرب في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة،

وتابع: "المسئوليين الإسرائيليين هاجما التصريحات الإسرائيلية التي تم استخدامها لإدانة إسرائيل في محكمة العدل الدولية.. وهناك غضب شعبي كبير ضد نتنياهو وهو لأول مرة منذ احتلال الأراضي الفلسطينية"، موضحًا أن الداخل الإسرائيل يهاجم نتنياهو كون المواطنين لم يأتوا إلى تل أبيب وهم يعلمون أن دولتهم ستدخل هذا الكم من الحروب.

اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة (شاهد)



عرضت فضائية "العربية"، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لقطات من اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة.

ويظهر الفيديو اقتحام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة يرافقها جرافة عسكرية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المخيم، وشرعت بعمليات تفتيش فيها، ونشرت قناصتها على عدد من الأبنية والمنازل، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية.

وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة، ونقل على إثرها للمشفى التركي.

وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية للمخيم والمنطقة، وأقامت عددا من الحواجز العسكرية في وادي الفارعة وعلى مفرق العشارين ومنطقة كجدة في طوباس، وجميعها مناطق محيطة بمخيم الفارعة.