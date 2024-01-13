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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مظاهرة كبري في روما من أجل فلسطين تحت شعار "أوقفوا حرب الابادة".. صور

مظاهرات روما
مظاهرات روما

تشهد  العاصمة الايطالية روما مظاهرة كبرى من أجل فلسطين تحت شعار “أوقفوا حرب الإبادة ضد الفلسطينيين"، دعا اليها الجالية الفلسطينية في روما و عدد من منظمات المجتمع المدني في روما.

كان قد تقدم المسيرة عدد من نشطاء الجالية العربية في روما و علي رأسهم زينب محمد رئيس مسجد الهدي بروما، ورحاب عبد المنعم الناشطة النسوية و السيدة ولاء عبد اللطيف الناشطة بين الجالية المصرية في روما، و منار حسانين، ناشطة اجتماعية، والسيد محمد الحلو رئيس جمعية إنقاذ الشعب الفلسطيني بروما والإمام محمد بن محمد امام مسجد الهدي بروما و البروفيسور فؤاد عودة رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا والإعلامي إكرامي هاشم مسؤول رادي العرب في ايطاليا HASHEM.

وقال الإعلامي إكرامي هاشم، إن المسيرة توقفت امام كنيسة سانتا ماريا ماچوري أحد أكبر كنائس روما و التي تتبع البابا شخصيا و قامت الكنيسة بقرع الأجراس تضامنا مع المتظاهرين، ولأول مرة في تاريخ المظاهرات يتم توفير ترجمة للصم والبكم لمعرفتهم بما يحدث.

وذكر إكرامي هاشم، أن المظاهرة  قد شهدت مشاركة كبيرة من قبل المجتمع الايطالي في روما مدعوما بممثلين عن النقابات العمالية في ايطاليا و لعل أبرز ما ميز تلك التظاهرة و التي تحولت إلي مسيرة جابت شوارع العاصمة الايطالية و القريبة من نقطة انطلاق المظاهرة بجوار أشهر الاماكن التاريخية و الاثرية في روما وهو مبني الكلوسيو هو مشاركة الشباب الايطالي و الحركات الطلابية الايطالية و الذين رفعوا لافتات ادانة لإسرائيل و منتقدة الصمت العالمي ازاء ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني في غزة من حرب ابادة جماعية، ومرددين هتافات ضد الحكومة الايطالية متهمين اياها بالتواطؤ في إراقة دماء أطفال فلسطين.

وتابع هاشم: " لعل هذا الحضور الملحوظ للشباب الإيطالي إنما يعكس مدي وعي هؤلاء الشباب بالقضية الفلسطينية و رفضهم للزيف الإعلامي الذي يمارسه الإعلام الغربي علي الشعوب، والملفت  للنظر أيضا في تلك المظاهرة هو المشاركة الكبيرة من قبل السيدات العربيات من مختلف جنسياتهم العربية حاملين الاعلام الفليسطينية و اللافتات الداعية إلي لفت نظر العالم الي ما يجري من مذابح ضد أطفال فلسطين".


وقد شهدت المظاهرة حضور وتغطية إعلامية كبيرة من قبل الاعلام الايطالي مختلف فئاته المقروءة و المسموعة و المرئية و قد قدر عدد المشاركين فيها نحو 6 آلاف شخص.

 

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