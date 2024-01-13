إصابة بائع خضار وعامل زراعي إثر حادث تصادم

أصيب بائع خضار وعامل زراعي إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس بعربة كارو بطريق العدلية بلبيس أمام محطة المياة وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس المركزي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس المركزي بإستقبال كلا من "محمود ا س ع" 35 سنة عامل زراعي مقيم غيته مصاب بإشتباة نزيف بالمخ و"عاشور ف ع" 50 سنة بائع خصار مقيم القليوبية مصاب بإشتباة نزيف بالمخ وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 راكب بعربه كارو بطريق العدلية بلبيس أمام محطة المياة وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس المركزي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وفى واقعة اخري أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، بحبس 4 متهمين بالاتجار في المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطهم الإجرامي.

وعرض المضبوطات على الطب الشرعي لفحصها، ووجهت لهم تهم الاتجار في المخدرات.

واعترف المتهمون بالاتجار بالمواد المخدرة، وتحصلهم على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، للاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش بالبساتين ودار السلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية بدائرة قسمى شرطة "البساتين – دار السلام"، بحوزتهم 29 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.