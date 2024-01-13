أفضل 6 بذور فواكه مفيدة للإنسان.. الليمون والكيوي أهمهم

هناك عدد قليل من الأشخاص الذين سيكونون أكثر سعادة بتناول بذور الليمون أو البطيخ، ومع ذلك، فقد أطلق خبراء الأغذية الصحية بذور الفاكهة على أنها مفيدة جدًا للإنسان.

بذور البطيخ

لا ينبغي عليك بصق هذه البذور لأنها واحدة من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك الحصول عليها للحفاظ على صحة الأظافر والجلد، وتحتوي بذور البطيخ على الزنك والألياف والحديد، وهي مصدر ممتاز لأحماض الأوليك واللينوليك الصحية.

بذور البطيخ

بذور الليمون

من السهل جدًا ابتلاع حبة أو اثنتين من البذور في العصير أو السلطة وهو آمن تمامًا ويحتوي أيضًا على آثار حمض الساليسيليك الذي يوفر تأثيرات مسكنة.

بذور الليمون

بذور البابايا

ومن المعتاد التخلص منها، ولكن إذا أكلت هذه البذور، سيكون لها تأثير مذهل على الصحة أنها تحتوي على مستويات عالية من الإنزيمات المحللة للبروتين مثل غراء، والتي تساعد على تخليص الجسم من الطفيليات والديدان.

بذور البابايا

بذور الكيوي

تعتبر البذور السوداء الصغيرة مصدرًا ممتازًا لفيتامين E وأحماض أوميغا 3 الدهنية وتعتبر المستويات الكافية من هذه العناصر الغذائية في النظام الغذائي مهمة لمنع الإمساك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول.

بذور الكيوي

بذور التوت

كما أنها غنية بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية والألياف الغذائية والكاروتينات والبروتين. الدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في بذور التوت تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بذور التوت

بذور الأفوكادو

يحتوي على مستويات عالية من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة - أحد أفضل مصادر البوتاسيوم. يساعد المحتوى العالي من الفينول ومضادات الأكسدة على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول مع تقوية جهاز المناعة.