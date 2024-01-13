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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

العثور على جثمان مسن بالمعاش داخل شقته بالزقازيق

سيارة إسعاف وسيارة
سيارة إسعاف وسيارة شرطة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الزقازيق على جثة مسن بالمعاش في حالة تحلل داخل منزله عقب شعورهم بتغيبه.

وبالمعاينة الأولية تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الزقازيق العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام باستقبال مواطن 67 سنة بالمعاش مقيم  بمدينة الزقازيق" جثة في حالة تحلل وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على الجثة في حالة تحلل داخل منزله وبالمعاينة الأولية تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الزقازيق العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الجريدة الورقية