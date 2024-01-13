رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يعقد اجتماعًا مع مسئولي كنترول الشهادتين

عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومساعدي، ومسئولي الحاسب الآلي بكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول؛ ورافق فضيلته خلال الزيارة، الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير الامتحانات بالمنطقة، والأستاذ نجيب عبد العظيم، مدير إدارة الإسماعيلية الأزهرية، والأستاذ محمد فرج، مسئول الأمن بإدارة الإسماعيلية الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ضرورة تحري الدقة في استلام أوراق الإجابة قبل وبعد التصحيح، والدقة في عملية المراجعة الفنية للدرجات، وعملية الرصد والتأكد أيضًا من مراجعة البيانات الرئيسية للطلاب، والتركيز في عملية رصد الدرجات، والبيانات على برنامج الحاسب الآلي ضمانًا لحقوق الطلاب والطالبات؛ مشددًا على ضرورة مطابقة الأعداد المدونة للطلاب بالأعداد الفعلية على أرض الواقع، وضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول والامتحانات.