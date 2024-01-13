هشام زكريا: تراجعت عن مغادرة أسوان.. وطلبت صفقات جديدة (خاص)

أكد هشام زكريا، المدير الفني لفريق أسوان، أن هناك تخبط إداري كبير داخل النادي يؤثر على مسيرة الفريق في دوري المحترفين.

وأضاف زكريا لـ"بوابة الوفد":" الأزمات المالية تهدد برحيل العديد من اللاعبين خلال فترة القيد الحالية مثلما رحل أحمد كاستيلو مدافع الفريق إلى غزل المحلة رغم حاجة الفريق إلى جهوده ، ورفضي رحيله ولكن الإدارة وافقت على بيعه دون الحصول على موافقتي".

وواصل:" هناك خفافيش تعبث في الظلام من أجل رحيل اللاعبين في الوقت الحالي، لإحراجي أمام جماهير أسوان، رغم أنني أبذل قصارى جهدي لتصحيح أخطاء تمت في بداية الموسم وانا غير مسؤول عنها تماماً ومجلس الإدارة يدرك هذا الأمر، ولكنه يفرط في اللاعبين المميزين بالفريق بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعانى منها الفريق حالياً".

وأشار إلى أنه تراجع عن قرار رحيله عقب مباراة طنطا في دوري المحترفين عقب الجلسة التي تمت مع مجلس الإدارة ووعدهم بجلب صفقات قوية تعيد للفريق قوته وحل الأزمات المالية ومنح اللاعبين حقوقهم المتأخرة، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن، وبالتالي فهناك جلسة آخري عقب مباراة السكة الحديد لتوضيح كافة الأمور الخاصة بحقوق اللاعبين المتأخرة والصفقات الجديدة.