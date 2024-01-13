انهيار عقار بالسيدة زينب بدون إصابات

شهدت منطقة السيدة زينب، انهيار عقار متهالك مكون من 3 طوابق بشكل جزئي دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع انهيارعقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف وبالفحص تبين انهيار جزئى بعقار قديم دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك، أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية، أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية، وقد تمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، حاصل على دبلوم “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.. وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى".. وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد "7" وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.