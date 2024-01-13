التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

يواصل المنتخب المصري استعداداته القوية لمواجهة نظيره الموزمبيقي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويبحث لاعبي الفراعنة عن الفوز خلال المواجهة المرتقبة، حيث يرغب اللاعبين في الانطلاق القوية من بداية المسابقة.

تشكيل مصر المتوقع أمام موزمبيق

ومن المتوقع أن يبدأ محمد صلاح، لاعب ليفربول المباراة أمام موزمبيق، حيث يتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في السابعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتُذاع المواجهة المنتظرة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث يأتي بجانب منتخب غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.