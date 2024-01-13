محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الهلال الأحمر الليبي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفد الهلال الأحمر الليبي، وذلك في مكتبه بمدينة العريش، في حضور الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وأكد الدكتور محمد الحداد، رئيس القافلة، أن الهلال الأحمر الليبي قدم 11 سيارة إسعاف مجهزة لصالح قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الحداد، أن ليبيا قدمت 1300 طنًا من المساعدات المتنوعة عن طريق البر و45 طنًا من المساعدات علي متن طائرتين وصلتا الي مطار العريش الدولي، مؤكدًا علي أن قضية فلسطين قضيتنا.

بدوره ثمن المحافظ الدور الليبي في تقديم المساعدات المتنوعة الي الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا الي أن المساعدات تصل الي محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي علي متن شاحنات عبر الطريق البري وعلي متن السفن عبر ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وقام المحافظ يرافقه الوفد الليبي بتفقد سيارات الإسعاف واستمع الي شرح من الوفد حول كيفية عمل تلك السيارات والأجهزة الحديثة التي تحتوي عليها تلك السيارات.