رفع 380 طن قمامة وأتربة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 8 حدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة..

وأكد أنه تم رفع 320طن قمامة و 40 طن أتربة وناتج تقليم أشجار و 20طن مخلفات صلبة بحملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية وعلى الطرق السريعة وذلك بمشاركة8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها..

ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه أن الحملة بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه حيث استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروه والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد والمحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد وباشراف نواب رؤساء هذه الوحدات حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شملت الأعمال غسيل أرصفة جامعة المنصورة بامتداد شارع جيهان بحي الجامعه وتقليم الأشجار والحشائش بشارع الجيش وحول محيط ميدان رمسيس والجزر الوسطي بشارع الجيش وحديقة الأسرة، وتم رفع كفاءة النظافة العامة بشارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكة سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعة وآداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء و فخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبة عقل وعزبة الشال..

وفي ذات السياق تابع "مختار" جهود وأنشطة الوحدات المحلية في كل من مراكز ومدن تمي الأمديد والمنزلة وبلقاس ونبروه والمطرية وجمصة لرفع كفاءة النظافة والتشجير للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بإشراف ومتابعة السادة رؤساء المراكز والمدن المشار إليها..

وشدد على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.