سوسن بدر عن محافظتها على رشاقتها.. لو حرمت نفسي من الأكل أنفجر

كشفت النجمة سوسن بدر عن أبرز ملامح طريقتها للمحافظة على قوام رشيق، سواء باتباع نظام غذائي مناسب، أو ممارسة أنواع معينة من الرياضة.

لو حرمت نفسي من الأكل أنفجر

وأكدت سوسن بدر: "أنا مش حارمة نفسي من حاجة، لإني لو حرمت نفسي ممكن أنفجر في الأكل مرة وحدة، أنا أكلي مرتين في اليوم، فطار كويس جدا، وآخر وجبة مع الغروب كإني في رمضان، وآكل كل حاجة لكن الحلويات على طرف الشوكة لو نفسي في حتة بسبوسة".

سوسن بدر

وتابعت: "مقدرش آكل فاكهة كتير لأنه سكرها يسبب الجوع أكثر، لكن ممكن أضيفها على السلطة".

وعن ممارستها الرياضة، قالت سوسن بدر: "طول عمري ممارسة جادة للرياضة، ويوميا لازم ساعتين في الجيم، لغاية ما حصل كسر في رجلي، والأطباء محبذين حفاظي على المشي والسباحة".

وأكدت الفنانة سوسن بدر أنها لن تخضع لعمليات تجميل لأنها لا تحب تغيير شكلها وتحب كثيرا الخطوط الموجودة في وجهها مشيرة إلى أنها لن تحصل على دور فتاة جامعية أو في المرحلة الثانوية لذا لا تحتاج أن تبدو أصغر عمرا.

سوسن بدر

بحب خطوط وشي ومحافظة على حواديت عمري

وأضافت سوسن بدر خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة الشرق للأخبار: "أنا دلوقتي بقيت كده وزي ما الناس قبلتني زمان وحبوني، هيحبوني دلوقتي وأنا كده ويحبوني بعدين وأنا أكتر من كده، والخطوط اللي عندي في وشي أنا بحبها جدا، أحط حقنة في وشي ليه؟ أنا مش ضد ده كل واحد حر يعمل اللي يبسطه أنا اللي باسطني أني محافظة على حواديت عمري في وشي".

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سوسن بدر

وتابعت سوسن بدر: "أنا مش هيتعرض عليا دور بنت في الجامعة ولا ثانوي هيجلي دور مناسب لسني وشكلي زي ما أنا كده واللي عايز يعمل يعمل، كل واحد يعمل اللي يبسطه".

يذكر أن سوسن بدر تستعد لخوض موسم دراما رمضان 2024 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "قلع الحجر".

سوسن بدر

قلع الحجر

وتدور قصة مسلسل "قلع الحجر" في إطار درامي تشويقي واجتماعي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية، وتدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة.

أبطال قلع الحجر

وتضم قائمة الفنانين المشاركين في مسلسل "قلع الحجر"، كلا من سوسن بدر، منى عبد الغني، محمد رياض، عبد العزيز مخيون، يوسف إسماعيل، منة فضالي، والعمل إخراج حسني صالح.