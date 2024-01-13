تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغانا

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق في بداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، ذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.



يسعى منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للمنافسة بقوة واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ 14 عامًا.

يتمنى الفراعنة في حصد اللقب الثامن للفراعنة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد البطولة في 7 مناسبات سابقة، كان آخرها في أنجولا 2010.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يوجد إلى جانبه منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.



القناة الناقلة لمباراة مصر ضد غانا مجانا في أمم أفريقيا

قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وغانا

التردد: 11221 -القمر: Eutelsat -معامل الترميز: 27500- معدل التصحيح: 3/4 -الاستقطاب: أفقي -الجودة: HD

توقيت مباراة مصر وموزمبيق:

تنطلق صافرة مباراة مصر وموزمبيق مساء غدٍ الأحد عند دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات الناقلة:

تذاع مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.

