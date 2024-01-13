أمرت جهات التحقيق ببنها، بالتصريح بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما بحادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية،، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصاب الثالث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب المعمل الفني لفحص السيارات المتسببة بالحادث.

التصريح بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما بحادث تصادم ببنها

وكان قد لقي طالبين مصرعهما، بينما أصيب ثالث، في حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وتم نقل المتوفيين والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي ووجود متوفيين ومصاب.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وقوع تصادم سيارة ملاكي على الطريق الزراعي، وأسفر الحادث عن وفاة كل من "زياد ا م"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، و"عبد الرحمن ح ا"، طالب بأكاديمية طيبة لتكنولوجيا المعلومات، وإصابة "زين الدين ا م"، طالب جامعي، وتحرر محضرا بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي على المتوفيين والاستعلام عن حالة المصاب.

رفض والدها خطبتها من حبيبها..فتاة تقفز من الطابق السادس بالجيزة

كما أقدمت فتاة على إنهاء حياتها ، بالقاء نفسها من الطابق السادس، مما تسبب فى إصابتها بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، بسبب رفض والدها خطبتها من حبيبها بالجيزة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة ، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول فتاة مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وحالتها العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها.

وبسؤال والدتها أفادت أن ابنتها أُصيبت بسبب قيامها بإلقاء نفسها من الطابق السادس لرفض والدها خطبتها لأحد الأشخاص، الذي كانت تربطه بها علاقة عاطفية، وأجبرها والدها على الخطوبة من آخر، فقفزت من سلم الطابق السادس، وسقطت أرضا فى مدخل العقار، وبسؤال شقيقتها أيدت ما جاء بأقوال والدتها ، وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.