" عفركوش " عرض مسرحي لآثار مصر السياحية بالمنيا

شهدت ادارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مسرحية ثقافية ، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة ابوقرقاص ، وجمعية مصر الخير ، حيث تم تنفيذ العرض المسرحي بعنوان (عفركوش) ، وهو توليفة مسرحية كوميدية استعراضية للأطفال والكبار.

وتدور أحداث المسرحية ، حول طفل يتمنى زيارة أماكن بمصر، فيظهر له المارد "عفركوش" ليحقق له هذه الأمنية، فيصطحبه إلى رحلة سياحية داخل بلده مصر ، يتعرف الطفل من خلالها على آثار مصر السياحية ، ويشاهد الحضارة المصرية العريقة والعادات والتقاليد المصرية القديمة .

مسرحية عفركوش تعد من المسرحيات الهادفة بتعريف النشء والطلائع والشباب والفتيات ، بآثار مصر عبر العصور الفرعونية والقبيطية والإسلامية ، حيث إستحوذ العرض المسرحي على رضاء ونالت إعجاب المئات من الحاضرين والمشاركين ، وتم تنفيذ العرضالمسرحي على ملعب مركز شباب أبوقرقاص البلد .

وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية وإشراف ابتسام عقل مدير المركز والعاملين بالمركز، و يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى ، وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة وتنفيذ كامل مخيمر مدير إدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص