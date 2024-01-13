السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

" عفركوش " عرض مسرحي لآثار مصر السياحية بالمنيا

العرض المسرحي
العرض المسرحي

شهدت ادارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مسرحية ثقافية ، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة ابوقرقاص ، وجمعية مصر الخير ، حيث تم تنفيذ العرض المسرحي بعنوان (عفركوش) ، وهو توليفة مسرحية كوميدية استعراضية للأطفال والكبار.

 

وتدور أحداث المسرحية ،  حول طفل يتمنى زيارة أماكن بمصر، فيظهر له المارد "عفركوش" ليحقق له هذه الأمنية، فيصطحبه إلى رحلة سياحية داخل بلده مصر ، يتعرف الطفل من خلالها على آثار مصر  السياحية ، ويشاهد الحضارة المصرية العريقة والعادات والتقاليد المصرية القديمة .

مسرحية عفركوش تعد من المسرحيات الهادفة بتعريف النشء والطلائع والشباب والفتيات ، بآثار مصر عبر العصور الفرعونية والقبيطية والإسلامية ، حيث إستحوذ العرض المسرحي  على رضاء ونالت إعجاب المئات من الحاضرين والمشاركين ، وتم تنفيذ العرضالمسرحي على ملعب مركز شباب أبوقرقاص البلد .

 

وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية وإشراف ابتسام عقل مدير المركز والعاملين بالمركز، و يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات  مندى محمد عكاشة ،  مدير عام مديرية  الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة  سوسن فرغلى ، وكيل مديرية الشباب والرياضة  للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة وتنفيذ  كامل مخيمر مدير إدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص  

الجريدة الورقية