صحيفة: هجمات أمريكا ضد الحوثيين أحدث مؤشرات اتساع الصراع في الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم السبت، أن الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين، "المدعومين من إيران في اليمن"، هي أحدث المؤشرات على أن الصراع الناجم عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة يتسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن الحوثيين يحاولون إكمال التحول الذي دام عقدين ليصبحوا الحكام الشرعيين لبلادهم؛ بالتزامن مع تعطيل الشحن الدولي، وإثارة الضربات العسكرية الأمريكية.

وقالت خبيرة شؤون الشرق الأوسط ورئيسة كلية جيرتون بجامعة كامبريدج إليزابيث كيندال، إن "الحوثيين معتادون على مواصلة الغارات الجوية العنيفة، ويعرفون أن الولايات المتحدة لن تصعد لأنها لا تريد نشر قوات على الأرض أو زيادة اشتعال التوترات الإقليمية".

وأوضح أنهم "ليس لديهم سبب حقيقي للتوقف ولديهم قدر كبير من التسامح مع وقوع ضحايا"، متوقعة أن "الضربة الأمريكية التي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين؛ يمكن أن تكون نقطة تحول في الصراع التي سيستخدمها الحوثيون لتأجيج المشاعر".