محافظ القليوبية يشرف علي ازالة أكثر من700 مقبرة بالخانكة

قاد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لازالة أكثر من 700 مقبرة مخالفة بمقابر سفح الجبل وأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة حيث تم إزالة عدد 200مقبرة تحت الانشاء ازاله فوريه بمساحة إجمالية حوالي 2000 متر تقريباً وذلك بنطاق الوحدة المحلية بالمنايل بحوض سفح الجبل املاك دوله،بالاضافة الى انه تم ازالة عدد حوالي 500 مقبرة تحت الانشاء بمساحة إجمالية حوالي 5000متر تقريباً وذلك علي ارض جمعية النصر املاك دوله بنطاق الوحدة المحلية بابوزعبل أنشأت بالمخالفة علي أملاك الدولة وتم الازالة بالمهد باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة وتمت الازالة حتي سطح الارض لتحقيق الردع العام والحفاظ علي أملاك الدولة ومقدراتها بالاضافة الى ازالة احد الهناجر المخالفة بمنطقة الشروق الصناعية

واكد المحافظ أنه تم رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية وعلي الفور تم النزول بالمعدات والازالة الفورية في المهد مشددا علي اتخاذ اقصي العقوبات علي المخالفين ومنع اي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي جاءت الجولة بحضور مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة ومحمد علام مدير أملاك الدولة بالمحافظة.

وقد اكد المحافظ ان الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 اكتوبر وحتى اليوم السبت الموافق 11 يناير من إزالة عدد (2636) حالة اراضي زراعية بمساحة (116فدان و1 قيراط و4سهم) ، وعدد مخالفات بناء (670 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82787م٢) وتم تحرير 1014 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين

وفي السياق ذاته أكد "محافظ القليوبية " عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

والجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .