لسرقة هاتف محمول.. تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بسرقة هاتف محمول من بائع كرها تحت تهديد السلاح في مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهمين ع.ا و م.ع و ا.ع ، 3 عاطلين قاموا بسرقة هاتف محمول من بائع مقيم بذات الدائرة كرهًا عنه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وبحوزتهم الهاتف المستولى عليه- 2 سلاح أبيض وسكين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.