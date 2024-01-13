السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

لسرقة هاتف محمول.. تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بسرقة هاتف محمول من بائع كرها تحت تهديد السلاح في مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهمين ع.ا و م.ع  و ا.ع ، 3 عاطلين قاموا بسرقة هاتف محمول من  بائع  مقيم بذات الدائرة كرهًا عنه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وبحوزتهم الهاتف المستولى عليه- 2 سلاح أبيض وسكين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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