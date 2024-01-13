فتاة تلقي نفسها من علو لرفض والدها خطبتها من حبيبها

أقدمت فتاة على إلقاء نفسها من الطابق السادس لرفض والدها خطبتها من شاب تربطهما علاقة عاطفية وإجبارها على الخطبة من آخر بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على فتاة مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وجري نقل المصابة إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أهل المصابة أفادوا بأن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب رفض والدها خطبتها لشاب ترتبط به عاطفيا واجبارها علي الخطبة لآخر مما دفعها للقفز من الطابق السادس، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.