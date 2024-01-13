للمصريين في ألمانيا.. كيفية الحصول على الإقامة الدائمة

تعد دولة ألمانيا واحدة من أهم وأكثر الدول تطورا في العالم ويرغب الكثيرون في الإقامة والعيش في هذا البلد، كما تعتبر واحدة من الوجهات الهامة في دول الاتحاد الأوروبي نظراً للاقتصاد القوي لها وكذلك النظام الاجتماعي المتميز والخدمات والفرص التي تقدمها للوافدين من مختلف أنحاء العالم، لذلك فإن الحصول على الإقامة الدائمة أمر مميز للكثير من الوافدين.

والإقامة الدائمة في ألمانيا، هي وثيقة يحصل عليها الوافدون وتكون سريع لمدة خمس سنوات وهي تمنح صاحبها إمكانية الإقامة في ألمانيا دون قيود، وذلك بعد توافر الشروط المتطلبات للحصول على هذه الإقامة.

وتمنح الإقامة الدائمة صاحبها درجة عالية من الأمن والاستقرار داخل ألمانيا وكذلك الاندماج بشكل فعال مع المجتمع الألماني والحصول على جميع الخدمات الاجتماعية مثل التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية الأخرى لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديدها بعد انتهاء مدة الإقامة وبالتالي لن تحتاج إلى تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة بشكل دوري.

وتوجد مجموعة من الشروط لا بد من توافرها للحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا، وفي هذا التقرير نوضح شروط الحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا:-

وهذه الشروط تتمثل فيما يأتي:

لا بد أن يكون لديك تصريح إقامة في ألمانيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

تقديم ما يثبت قدرتك على تحمل تكاليف المعيشة وكذلك معيشة أسرتك إذا كانوا معك في البلاد دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية التي تقدمها المراكز الخيرية أو الاجتماعية.

إجادة اللغة الألمانية في مستوى B1 على الأقل مع تقديم ما يثبت الكفاءة في ذلك.

سداد تأمينات المعاش والتقاعد لمدة لا تقل عن 60 أشهر بشكل مستمر بغض النظر عن المقدار.

أن يكون لديك مكان للسكن ولأفراد أسرتك أيضاً مع الحصول على تصريح عمل من إحدى المؤسسات سواء الخاصة أو العامة.

ألا يكون المتقدم عليه أي جناية قضائية أو أحكام.

بالنسبة للمتزوجين لابد من تقديم شهادت إثبات للزواج.

المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا:-

تشمل ما يأتي:

جواز سفر أو إقامة سارية المفعول.

نسخة من عقد الإيجار.

٢ صورة شخصية للمتقدم.

شهادة اللغة الألمانية.

كشف حساب مصرفي خاص بالمتقدم لآخر ثلاث شهور.

في حالة العمل المستقل لا بد من تقديم وثيقة من المحاسب، أما في حالة العمل في إحدى الوظائف الحكومية أو الخاصة لا بد من تقديم عقد العمل.

توفر الإقامة الدائمة في ألمانيا الكثير من المميزات أبرزها:-

إمكانية الإقامة داخل ألمانيا لفترة غير محدودة.

الحصول على الكثير من الامتيازات التي يحصل عليها المواطنين الألمان مثل التأمين الاجتماعي والحق في فرصة عمل.

كذلك الحق في حرية الانتقال من ألمانيا إلى الدول المجاورة في الاتحاد الأوروبي.

تضمن أيضاً الإقامة الدائمة في ألمانيا الحصول على التأمين الاجتماعي الشامل للحصول على التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة وتأمين التقاعد.

كذلك الاستفادة من دعم التعليم المتاح للعائلة وكذلك دعم الأطفال.