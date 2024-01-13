مدبولي: مصر من أعلى دول العالم في إنتاج وتصدير الموالح

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المجال الآخر في عمليات الإصلاح والنمو الهيكلي هو مجال الزراعة، لافتا إلى أنه تفقد عددا من المشروعات المتعلقة بالزراعة.

وقال “مدبولي” خلال كلمته في ختام جولته التفقدية لعدد من مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، اليوم السبت، أن مصر تشتهر على مدار تاريخها بتربية وإنتاج نوع الجاموس والبقر المصرى.

وأشار إلى أن مركز التلقيح الصناعى على أعلى مستوى في العالم ، لافتا إلى أن مصر تطبق أحدث نظم الرى الحديثة لمنع إهدار المياه وزيادة إنتاجية الفدان، تصل لاستهلاك 6 آلاف متر مكعب في العام للفدان الواحد.

وواصل مدبولي أن: "مصر من أعلى دول العالم فى إنتاج وتصدير الموالح".

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الوزراء خلال الجولة، أحد المعامل للتعرف على أحدث أجهزة التلقيح، حيث أوضح نائب الوزير، أن المركز يضم ٧٧ من الملقحين والأطباء البيطريين المؤهلين في مجال التلقيح الصناعي، ويخدم نحو ٣٠٠ عميل، كما أنه مزود حالياً بمعملين، و٤ اسطبلات بها ٥٥ بوكس طلائق، كل بوكس مقسم إلى جزءين أحدهما مكشوف للتريض وآخر مسقوف للإعاشة، و ٤ مظلات لتنشئة العجول الصغيرة، بها ١٣ عجل تسمين جاموسي، و٣٢ عجل تسمين بقري، بالإضافة إلى 4 خدمات لوجستية تتضمن وحدة تصنيع أعلاف، وقاعة تدريب، ومركز بيع جرعات، ووحدة بيع نيتروجين.

وأضاف المهندس مصطفى الصياد، أن مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية يمتلك أكبر عدد من أصناف الطلائق، لإنتاج الألبان واللحوم، كما تم تدريب ٣٠ ملقح بمناطق عمل مشروع غرب النوبارية، بمعهد بحوث الانتاج الحيواني بسخا، لإكسابهم المعارف والمهارات التطبيقية التي تمكنهم من القيام بأعمال التلقيح الصناعي بالقرى.

وفى ختام جولته بالمركز، قام رئيس الوزراء، بتسجيل كلمة تذكارية في سجل المركز، حيث أعرب عن سعادته بزيارة المركز وما شهده من أعمال تطوير، متمنياً لكل العاملين به التوفيق ودوام التقدم.