دفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما بحادث تصادم

امرت جهات التحقيق بمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما بحادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدائرة المركز، كما أمرت بموالاة الاستعلام عن حالة المصاب الثالث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب المعمل الفني لفحص السيارات المتسببة بالحادث.

وكان قد لقي طالبين مصرعهما، بينما أصيب ثالث، في حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وتم نقل المتوفيين والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي ووجود متوفيين ومصاب.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وقوع تصادم سيارة ملاكي على الطريق الزراعي، وأسفر الحادث عن وفاة كل من "زياد ا م"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، و"عبد الرحمن ح ا"، طالب بأكاديمية طيبة لتكنولوجيا المعلومات، وإصابة "زين الدين ا م"، طالب جامعي، وتحرر محضرا بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي على المتوفيين والاستعلام عن حالة المصاب.