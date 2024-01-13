وكيل تعليم الغربية يتابع ورش عمل "تنمية المجتمع تبدأ من الأسرة"

نفذت مديرية التربية والتعليم بالغربية، العديد من ورش العمل المتنوعة التى تهتم بالأسرة المصرية وتنميتها والتوعية بأهمية دورها مع مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية المرتبطة بها كترشيد استهلاك الكهرباء، وتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الأسرة باستعراض أهم المشروعات القومية، التى أقيمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعديد من الادارات التعليمية، حيت تم تنفيذ ورشة عمل فى مدرسة ناصر الزراعية ، ومدرسة محلة روح بإدارة شرق طنطا.

وتم تنفيذ ورشة عمل بكل من مدرسة دلبشان الثانوية، كفر حشاد تعليم اساسى ،مشلة الابتدائية بإدارة كفر الزيات، وتنفيذ ورش عمل بكل من مدرسة عبد الرحمن أصلان الثانوية، ومدرسة الشهيد أحمد شلبى ابو الخير ببرما، بإدارة غرب طنطا، وفى السنطة تم تنفيذ ورش عمل بكل من مدرسة اللواء جمال شكر الثانوية بالقرشية وكذلك مدرسة الشهيد السباعى النجار الابتدائية، وفى شرق المحلة تم تنفيذ ورشة عمل بمدرسة بشبيش الثانوية المشتركة، وفى إدارة سمنود تم تنفيذ ورشة عمل بمدرسة ابو صير الثانوية.

الجدير بالذكر، أن ورش العمل شملت التوعية لعدد 560 من أفراد المجتمع التعليمي، ما بين معلمين وطلاب وأولياء أمور، وتمت ورش العمل بإشراف ومتابعة إدارة التدريب.