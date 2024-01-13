السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

السويد تحتاج لعشرات الآلف من المهاجرين بسبب الشيخوخة.. ما القصة ؟

الهجرة إلى السويد
الهجرة إلى السويد

تحدثت إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي، وزيرة العمل في السويد سابقًا، عن حاجة الدولة للمهاجرين قائلة: “السويد تحتاج لعشرات الآلف من المهاجرين وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج لمليون مهاجر سنويا لحل مشاكل الشيخوخة السكانية”.

 

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وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى الاعتماد على العمالة من دول أخرى مع تقدم سكان الدول الأعضاء في السن، مضيفة: “التحديات المتعلقة بقلة سكان أوروبا وشيخوخة المجتمع والتوزيع الغير منظم للسكان في أوروبا” . 

 

هذا وتعمل الحكومة  السويدية على جذب “الهجرة المناسبة”، وتعمل الآن على تغيير سياسة الهجرة لجذب الهجرة ولكن الهجرة المهارة المتعلمة “وليس اللجوء والمهارات المتدنية”.

 

 

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