السويد تحتاج لعشرات الآلف من المهاجرين بسبب الشيخوخة.. ما القصة ؟

تحدثت إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي، وزيرة العمل في السويد سابقًا، عن حاجة الدولة للمهاجرين قائلة: “السويد تحتاج لعشرات الآلف من المهاجرين وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج لمليون مهاجر سنويا لحل مشاكل الشيخوخة السكانية”.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى الاعتماد على العمالة من دول أخرى مع تقدم سكان الدول الأعضاء في السن، مضيفة: “التحديات المتعلقة بقلة سكان أوروبا وشيخوخة المجتمع والتوزيع الغير منظم للسكان في أوروبا” .

هذا وتعمل الحكومة السويدية على جذب “الهجرة المناسبة”، وتعمل الآن على تغيير سياسة الهجرة لجذب الهجرة ولكن الهجرة المهارة المتعلمة “وليس اللجوء والمهارات المتدنية”.