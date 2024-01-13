علي الأخرس، شاعر لبناني برع على مواقع التواصل الاجتماعي

يعد علي الأخرس من أشهر الشعراء العرب في عصرنا الحال الذين استطاعوا حصد شعبية كبيرة من خلال السوشال ميديا، وانتشار قصائده الذي تفاعل معها جمهوره ومحبو القصائد الشعرية.

استطاعت شخصيات عربية من أن تصبح من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظراً للمحتوى، الإبداع وقدرة على لفت الأنظار التي يمتلكها الفرد. من هنا، استطاع العديد أن يحصدوا ملايين المتابعين على جميع المنصات، ليصبحوا من أهمّ صانعي المحتوى في المنطقة.

عندما نتحدث عن أفضل صانعي المحتوى، لا بد من أن نذكر اسم الشاب اللبناني والشاعر علي الأخرس الذي بدأ مسيرته في وطنه الأم الا انه سرعان ما شاع فنه وانتشر في جميع أنحاء العالم العربي.

وحصد الشاعر والموهبة اللبنانية علي الأخرس أكثر من ٤٠٠ ألف متابع على تطبيق انستغرام وما لا يقل عن ٨٠٠ ألف متابع على التيكتوك.