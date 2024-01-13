السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

علي الأخرس، شاعر لبناني برع على مواقع التواصل الاجتماعي

علي الأخرس
علي الأخرس

يعد علي الأخرس من أشهر الشعراء العرب في عصرنا الحال الذين استطاعوا حصد شعبية كبيرة من خلال السوشال ميديا، وانتشار قصائده الذي تفاعل معها جمهوره ومحبو القصائد الشعرية.

استطاعت شخصيات عربية من أن تصبح من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظراً للمحتوى، الإبداع وقدرة على لفت الأنظار التي يمتلكها الفرد. من هنا، استطاع العديد أن يحصدوا ملايين المتابعين على جميع المنصات، ليصبحوا من أهمّ صانعي المحتوى في المنطقة.

عندما نتحدث عن أفضل صانعي المحتوى، لا بد من أن نذكر اسم الشاب اللبناني والشاعر علي الأخرس الذي بدأ مسيرته في وطنه الأم الا انه سرعان ما شاع فنه وانتشر في جميع أنحاء العالم العربي.

وحصد الشاعر والموهبة اللبنانية علي الأخرس أكثر من ٤٠٠ ألف متابع على تطبيق انستغرام وما لا يقل عن ٨٠٠ ألف متابع على التيكتوك.

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