أمم إفريقيا.. فيتوريا يكشف رأيه في تنظيم الكان

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن رأيه في تنظيم كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفه كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم الثالث عشر من يناير وحتى الحادي عشر من الشهر المقبل.

وأكد فيتوريا على أن كل شيء يسير بشكل جيد حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن لابد على كل المنتخبات الظهور بشكل قوي، وذلك من أجل إظهار قوة الكرة الإفريقية.

تصريحات فيتوريا

علق فيتوريا على تنظيم كأس الأمم الإفريقية، حيث قال: "كل شيء يسير بشكل جيد حتى هذه اللحظة".

وتابع: "لابد على كل المنتخبات الظهور بقوة الكرة في تلك القارة للعالم بأكمله من خلال مباريات مثيرة".

وأردف: "ليس لدي إيمان بالفرق التي تعتمد فقط على المهارات الفردية، وهذا ينطبق علينا أيضًا".

وأوضح: "لابد أن يكون هناك عمل جماعي مع استغلال خبرات لاعب مثل محمد صلاح".

ومن المقرر أن تخوض مصر أول مباريات في البطولة في السابعة من مساء الغد أمام موزمبيق.