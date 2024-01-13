جامعة العريش تُنشئ "العيادة الزراعية" لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة بصدد إنشاء عيادة زراعية متخصصة في متابعة زراعة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وتربية الداجنة.

وأكد أن العيادة تتضمن قسمين رئيسيين:

الأول: قسم خاص بالإنتاج النباتي والمحاصيل الاستراتيجية: الذي سيقدم خدمات الإرشاد والدعم الفني للمزارعين في زراعة محاصيل الحبوب الاستراتيجية، مثل القمح والشعير، وذلك من خلال تقديم المشورة بشأن تقنيات الزراعة الحديثة ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

الثاني: قسم خاص برعاية الثروة الحيوانية والدواجن والسمكية: والذي سيقدم خدمات الإرشاد والدعم الفني للمربين في تربية الدواجن والسمان وإنتاج الأسماك، وذلك من خلال تقديم المشورة بشأن تقنيات التربية الحديثة ورعاية الحيوانات ومكافحة الأمراض.



وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن إنشاء العيادة الزراعية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في محافظة شمال سيناء، وأضاف سيادته أن العيادة ستقدم خدماتها إلى المزارعين والمربين في المحافظة مجانًا، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.



ومن المقرر أن تبدأ العيادة عملها في القريب العاجل، حيث سيتم تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.

وأشار إلى أهمية العيادة في تعزيز الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإرشادية والفنية للمزارعين والمربين، وتشمل هذه الخدمات تقديم المشورة بشأن تقنيات الزراعة الحديثة، مكافحة الآفات والأمراض الزراعية وأيضا فيما يخص الثروة الحيوانية.



ولفت رئيس الجامعة، إلى أنه سوف يتم ولأول مرة تطبيق تقنيات (الذكاء الاصطناعي) في تشخيص بعض الحالات المرضية من خلال صورة واضحة للإصابة ويعتمد التشخيص الإلكتروني على التصوير الجيد للأعراض المرضية والآفات الحشرية إن وجدت وإرسال الصور إلكترونيًا إلى موقع العيادة الإلكتروني مصحوبة بالبيانات الموضحة باستمارة التشخيص الموجودة علي هذا الموقع للتشخيص من خلال السادة أعضاء هيئة التدريس بالعيادة النباتية.



وأوضح رئيس الجامعة، لنجاح تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في العيادات النباتية في دول أمريكا والصين والهند حيث أدى استخدامه إلى تحسين دقة التشخيص، ورفع كفاءة الإنتاج، وحسن إدارة العيادات النباتية نتيجة التطور السريع في تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع أن يسهم إنشاء العيادة الزراعية في محافظة شمال سيناء في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مستوى الخدمات المقدمة لأهالي سيناء الحبيبة.