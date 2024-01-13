خبير في الشأن الإسرائيلي: حكومة الاحتلال لم تحقق أي انتصار أو أي هدف وضعه نتنياهو

أكد أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، أن المقاومة الفلسطينية، تقدم صمودًا أسطوريًا، من خلال استهداف العديد من جنود الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تدمير فكرة التوغل البري الذي نوه لها نتنياهو.

وقال “شديد” خلال تصريحاته عبر فضائية :القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن البيانات العسكرية من جيش إسرائيل كاذبة، وهذا ما تثبته لنا المقاومة الفلسطينية، فالسلوك الميداني لجيش الاحتلال ضعيف ويكذب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك تصدعًا يضرب قادة حكومة إسرائيل، مشيرًا أن هناك انقسامًا يشق إسرائيل، وهذا ما كشفت عنه الكثير من استطلاعات الرأي في الشارع الإسرائيلي.

وواصل أن بعد أكثر من 100 يوم في الحرب على قطاع غزة، لم تحقق حكومة إسرائيل أي انتصار أو أي هدف وضعه بنيامين نتنياهو.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23843 شهيدًا و60317 جريحًا.

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاءٍ متفرقة في قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، في اليوم التاسع والتسعين من العدوان.

بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدًا، بينهم أطفال، ونساء، فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال منزلًا في حي الدرج بمدينة غزة.

وقبل قليل، استُشهد 3 مواطنين، وأُصيب آخرون بجروح، في قصف مسيّرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا- شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مركبتيْن في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس- جنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى استشهاد عددٍ من المواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منطقة شارع 10 جنوب مدينة غزة عشرات القذائف صوب منازل المواطنين في حيي الزيتون وتل الهوا، ما أدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ووصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر، من جرّاء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس.

شنّت طائرات الاحتلال حزامًا ناريًا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما شهد شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، قصفًا مكثفًا.