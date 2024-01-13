تحرير 161 محضرا تموينيا بأسواق المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 161 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة، والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ، ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 140 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن – توقف عن الإنتاج - أخري مخابز)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، شملت ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود تراخيص)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.