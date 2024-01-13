السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 161 محضرا تموينيا بأسواق المنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 161 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة، والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

 وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ، ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 140 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن – توقف عن الإنتاج - أخري مخابز)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، شملت ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود تراخيص)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية