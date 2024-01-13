دعم منظومة النظافة والإنارة بمعدات جديدة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن تسليم مركزى مطاى وبنى مزار شمال المحافظة ، بمعدات جديدة لدعم منظومة النظافة والإنارة ،لافتا ، إلى أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للإهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه المعدات، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءتها، لكونها أحد أهم مقومات رفع مستوى النظافة، والإرتقاء بالمظهر الحضاري ، ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

من جانبه أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، أن الوحدة المحلية تسلمت دفعة جديدة من المعدات؛ لدعم منظومة النظافة والإنارة، ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة ، حيث تسلمت عدد ٢ مكبس وقلاب ٨ متر ، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى، وتحسين البيئة المحيطة للمواطن ، والتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة أمنة وصحية ، وخفض َمعدلات التلوث البيئي ، إلى جانب سيارة كهرباء جديدة لدعم إنارة الطرق والشوارع الرئيسية ، لتسهيل حركة السيارات والمارة وتقليل الحوادث ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المحلية .

وفى مركز بنى مزار، أشار عماد حسن رئيس المركز ، إلى انضمام معدات جديدة للحملة الميكانيكية ، شملت ٢ مكبس ، و٢ قلاب لرفع المخلفات ودعم منظومة النظافة ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، حفاظا على الصحة العامة والبيئة .