جنوب الوادي تُناقش المشروعات التطويرية للمستشفيات الجامعية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة المشروعات التطويرية بالمستشفيات الجامعية وكليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي غويل عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة منى شحات نائب نائب مدير مركز ضمان الجودة لشؤون الاعتماد، والدكتورة كريمة رمضان نائب مدير مركز ضمان الجودة لشؤون الجودة، والدكتورة أحلام صبره مدير وحدة ضمان الجودة بالمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد مهدي مسؤول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة، إعداد الدليل التنظيمي للمستشفيات الجامعية والدليل التشغيلي لها بما يتضمن الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي على مستوى الوحدات والأفراد، إضافة الى دليل السياسات والإجراءات بالمستشفيات الجامعية وترتيب إجراء زيارة مراجعة خارجية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (جهار ) كما ناقش رئيس الجامعة إعداد مقترح لوائح جائزة أفضل مستشفى وأفضل عيادة وأفضل قسم اكلينيكي وأفضل طبيب بالإضافة إلى جوائز أفضل فني وأفضل ممرض بالمستشفيات الجامعية.

وطالب رئيس الجامعة، دراسة حصر التخصصات الدقيقة بالمستشفيات الجامعية وبكليات الجامعة المختلفة وتم خلال الاجتماع آلية تفعيل المظهر الموحد لمنسوبي الجامعة والمستشفيات الجامعية بما يشمل الزي وألوانه والبطاقات التعريفية.

وقام رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتكليف مركز ضمان الجودة ومديري وحدات الجودة بالكليات لإعداد دراسة حصر التخصصات الرئيسية والفرعية بكليات الجامعة وبرامجها المختلفة.