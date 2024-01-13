توزيع 30 ألف إسطوانة بوتاجاز منزلي بمركز أبشواي في الفيوم

تابع المهندس خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، أعمال توزيع الاسطوانات تحت إشراف إدارة تموين ابشواي وبالأسعار المقررة من وزارة التموين.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بمتابعة الأعمال اليومية للمراكز والمدن وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص فراج، على متابعة توفير وتوزيع ما يزيد عن 30 ألف اسطوانة غاز منزلي بمدينة أبشواي والقرى التابعة للمركز، وذلك من خلال التوكيلات الحكومية ومشروع الخريجين بالمحافظة والتوكيلات الخاصة خلال الأسبوع الماضي، حيث يتم التوزيع بناء على توجيهات رئيس المركز وبحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية كلُ في قريته وتوابعها، وتحت إشراف ومتابعة إدارة تموين أبشواي برئاسة المهندس ياسر إبراهيم رياض مدير الإدارة وإدارة الرقابة التموينية بالإدارة، وذلك لمتابعة ومراقبة التوزيع والأسعار.

وأكد رئيس المركز، أنه قد تم توزيع عدد 2956 إسطوانة بزمام الوحدة المحلية بقرية النصارية والقرى والعزب التابعة لها من خلال توكيل غاز الاعتصام وتوكيل بتروجاز، كما تم توزيع عدد 1992 إسطوانة بدائرة الوحدة المحلية بقرية سنرو والقرى والعزب التابعة من خلال توكيلات الخريجين والمحافظة وبتروجاسكو، بالإضافة إلى توزيع عدد 1250 إسطوانة بزمام الوحدة المحلية بقرية العجميين والقرى والعزب التابعة لها من خلال توكيل الوحدة المحلية للبوتاجاز، وتوزيع عدد 1540 اسطوانة بنطاق الوحدة المحلية بقرية الخالدية والقرى التابعة لها من خلال توكيل الخريجين والمحافظة وتوكيل الخالدية وأبو شنب بتروجاس، وتوزيع عدد 5900 إسطوانة بدائرة الوحدة المحلية بقرية أبوكساه والقرى التابعة لها من خلال توكيل المحافظة، وتوزيع عدد 4666 إسطوانة بزمام الوحدة المحلية بقرية طبهار والقرى التابعة لها من خلال توكيلات بتروجاس بطبهار وبتروجاس بأبو دنقاش ومشروع المحافظة، وتوزيع عدد 1440 اسطوانة بناحية الوحدة المحلية بقرية أبو شنب والقرى والعزب التابعة لها من خلال توكيل بتروجاس الخالدية وأبو شنب، فضلا عن توزيع عدد 2520 اسطوانة بنطاق الوحدة المحلية بقرية شكشوك والقرى التابعة لها من خلال توكيل بوتاجاسكو ومشروع المحافظة.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم تغطية كل مناطق المدينة عن طريق توكيلات الوحدة المحلية ومشروع الغاز بالمحافظة، لمنع وجود أي أزمات أو نقص باسطوانات الغاز المنزلي على مستوي المركز، وتدعيم المناطق الأكثر احتياجاً وعدم السماح بوجود أي أزمات بالقرى والعزب والنجوع بدائرة المركز.

تركيب أكشاك كهرباء ذات قدرة عالية بقرية سنرو في الفيوم

وفي سياق آخر وفي ضوء تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تابع رئيس المركز أعمال تركيب وتوصيل التيار بالمحول الجديد بقرية سنرو حيث تم تدعيم الوحدة المحلية بسنرو بكشك كهرباء قدرة 200ك.ف.أ لرفع الجهد بالمنطقة وخدمة أكثر من 300 وحدة سكنية بمنطقة طريق سنرو القبلية فيديمين جاء ذلك بحضور المهندسة شاهيناز رجب رئيس الوحدة المحلية بقرية سنرو، والمهندس عيد عبد العزيز رئيس هندسة كهرباء أبشواي، والمهندس أحمد محمد عبد الله مهندس التشغيل والصيانة، والمهندس أحمد رياض مسئول شبكات القري، وعلى دربالة فني المنطقة، وعمرو راغب القسم الفني بالوحدة المحلية.