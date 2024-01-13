ثنائي المنتخب الأولمبي يغيب عن تدريبات الزمالك

يشارك فى دوره وديه بالإمارات

غاب حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويغيب عبد المجيد وطارق عن الزمالك، بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي الحالي والمشاركة في الدورة الودية المقرر لها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.